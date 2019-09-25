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Анна Бузова вслед за сестрой нашла «двойника»

Девушка воспользовалась программой, чтобы определить, на кого она похожа.

Анна Бузова вслед за сестрой нашла «двойника»
Анна Бузова следит за соцсетями сестры/https://www.instagram.com/annabuzova/

Родная сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна, судя по всему, внимательно изучает Instagram своей сестры, с которой уже почти год не поддерживает связь и не общается. На своей страничке в соцсетях она разместила забавные снимки. Воспользовавшись компьютерной программой, она определила, на кого похожа в этом мире. Оказалось, что на известного американского актера Уилла Смита.

«Доброе. Я знала, что есть у меня двойник в этом мире. Одно лицо. Программа – космос. Таких похожих людей я в жизни не встречала. Всем улыбок и прекрасного настроения», — заявила Анна Бузова.

Любопытно, что совсем недавно услугами той же компьютерной программы воспользовалась и сестра Анны Бузовой Ольга. Она, судя по результатам, очень похожа на американскую актрису Дженнифер Лопес.

Отметим, что Ольга и Анна Бузова были всю жизнь не разлей вода. Но сразу после Нового года между ними пробежала черная кошка. Поговаривают, что причиной стало то, что Анна опубликовала в соцсетях снимок своей сестры, не согласовав это со звездной родственницей.

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Анна Бузова вслед за сестрой нашла «двойника»
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