Блондинки рулят: Бузова осветлила волосы

Певица два года проходила брюнеткой и ей это надоело...

Ведущая «Дома-2» и популярная певица в очередной раз решила сменить стиль. На этот раз жгучая брюнетка Ольга Бузова пробует себя со светлыми волосами.

Звезда заметно осветлила кончики волос, да и в целом цвет стал на тон светлее.

«Как вам?» — похвасталась артистка новым цветом.

Заметили поклонники и то, что Оля поделилась снимком без макияжа. И добавили, что Бузовой так намного лучше… К тому же бронзовый загар с Бали лишь подчеркнул идеальную кожу звезды.

Напомним, это уже не первый раз, когда Оля отдает предпочтение белому цвету. Более десяти лет назад Бузова пришла в образе блондинки на проект «Дом-2». А вот впервые перекрасилась в брюнетку девушка после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым.