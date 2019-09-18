Пост-провокация: Бузова посоветовала держаться от нее подальше

Ольга Бузова вечером 18 сентября порадовала своих преданных фанатов новым фото в Instagram. На черно-белом снимке певица и телеведущая запечатлена в толстовке с капюшоном, она смотрит прямо в камеру, поражая своими шикарными накладными ресницами из разряда «хлопай и взлетай».

«Стой. Если ты подойдешь ближе, я никогда не отпущу тебя», — предупреждает девушка, обращаясь не то к какому-то абстрактному герою своих фантазий, не то к конкретному мужчине, которого она пока скрывает от общественности.

Под фото подписчики хвалят Бузову за яркий образ и отличный макияж. «Ольга, как же я желаю вам настоящего женского счастья! Вы этого заслуживаете как никто другой. Пусть всё будет хорошо», — пишет одна из подписчиц.

Напомним, пока Ольга успешно строит карьеру певицы и работает в телепроектах, её бывший муж Дмитрий Тарасов и его новая жена Анастасия Костенко готовятся стать родителями уже во второй раз. 3 сентября Анастасия выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлены Дмитрий, она сама с заметно округлившимся животом и их старшая дочь — годовалая Милана. После этого на Ольгу Бузову обрушился шквал жалости и критики, ведь она после развода так и не завела ни одних серьезных отношений.