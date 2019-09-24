По мнению смартфона, Бузова оказалась похожа на Дженнифер Лопес

Ольга Бузова похвасталась в Instagram сравнением, которое ей выдало мобильное приложение Gradient. Для тех, кто не знает, это фоторедактор для селфи с искусственным интеллектом. В нем можно менять цвет волос, размер глаз или губ, а можно и узнать, с какой звездой у вас имеются сходства во внешности. Последней функцией и воспользовалась российская певица, чтобы в итоге узнать, что она похожа на западную коллегу Дженнифер Лопес.

«Красотка, правда? Я красотка, ну и моя любимая Jlo, конечно, тоже», — написала Бузова, спросив у подписчиков, тестировали ли они уже подобное сравнение.

Добавим, что сейчас к западной певице приковано внимание прессы из-за вышедшего недавно фильма «Стриптизерши». В нем Лопес сыграла одну из главных ролей, не только подтвердив свой статус актрисы, но и продемонстрировав, что в 50 лет у нее весьма привлекательное тело.

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Кстати, этим летом Дженнифер приезжала с концертом в Москву и многие звезды отечественного шоу-бизнеса посетили ее выступление в качестве зрителей. Среди них была и Ольга Бузова.

А на какую звезду похожи вы?