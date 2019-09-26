Архивный кадр: дети Пугачевой трогательно выразили любовь к маме

На фанатской страничке в Instagram Лизы Галкиной появился архивный кар, на котором дети певицы Аллы Пугачёвой очень тепло и нежно обнимаются со своей мамой. На снимке Примадонна отечественной эстрады стоит на кухне. Лиза и Гарри Галкины подбежали к матери. Снимок получился очень красивым и трогательным. Певица и ее наследники улыбаются.

Не так давно, сразу после приезда из Юрмалы, журналисты подкараулили Аллы Пугачеву и задали несколько вопросов о детях. К примеру, Примадонна рассказала, что Лиза и Гарри не ходят в детский сад. К ним домой приходят преподаватели. Живут, как известно, дети в замке у Максима Галкина, который расположен в деревне Грязь недалеко от Москвы.

Также певица заявила, что уже в следующем году в сентябре ребята пойдут в первый класс. Правда, пока семья еще не определилась со школой, где будут учиться дети знаменитостей.

Этим летом Лиза и Гарри с родителями находились на отдыхе в Юрмале. Они посетили зоопарк и веревочный парк. Вместе с ними были и их звездные родители, которые делились в соцсетях впечатлениями от этого похода.