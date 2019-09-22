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Максим Галкин отправится в большой концертный тур по стране

Известный юморист объедет со своей программой 17 городов.

Максим Галкин отправится в большой концертный тур по стране
Галкин рассказал о ближайших гастролях по стране/globallookpress.com

Юморист Максим Галкин в Instagram проанонсировал свой большой концертный тур по стране. В ближайшие два с половиной месяца он объедет со своей программой 17 городов. В основном это крупные российские мегаполисы. Тур стартует 22 сентября в Сочи и завершится 8 декабря в Северодвинске.

«Мои ближайшие концерты. До встречи, дорогие зрители!» — заявил Максим Галкин. Отметим, что в туре в основном российские города. Правда, есть и столица Азербайджана – Баку. В этом городе телеведущий выступит 15 ноября.

Отметим, что Максим Галкин сейчас находится в Сочи. Ранее он показывал, как ест сало. Телеведущий отмечал, что буквально обожает поесть перед сном. При этом, надо сказать, у юмориста нет лишнего веса.

Нынешним летом Максим Галкин, который вместе с женой и детьми находился на отдыхе в Дзинтари, также дал несколько концертов. Один из них прошел как раз в Юрмале. Также он выступал в некоторых городах Литвы, Латвии и заскочил в Светлогорск, который находится в Калининградской области.

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Тэги:

Алла ПугачеваБакуДзинтариМаксим ГалкинСочи
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Максим Галкин отправится в большой концертный тур по стране
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