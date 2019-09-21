Лиза Галкина сделала папе массаж

Знаменитый пародист почему-то не пришел в восторг от процесса.

Фанаты Лизы Галкиной разместили на своей страничке снимок, на котором запечатлен трогательный момент, как девочка делает своему папе массаж.

больше по теме Лиза Галкина осталась в восторге от мыльных пузырей на дне рождения 18 сентября девочке и ее брату Гарри исполнилось шесть лет.

Естественно, до профессионального массажиста 6-летней малышке далеко. Поэтому она повторяет известные всем с детства движения «рельсы-рельсы», «шпалы-шпалы». Однако ее знаменитый отец Максим Галкин отчего-то не в восторге от происходящего процесса.

Судя по всему, артисту больше нравится, когда его массирует любимая жена Алла Пугачева. Ролик с их домашним массажем облетел всю Сеть. В нем Примадонна практически профессионально разминает шею Галкина, а тот при этом грозится, что отправит ее работать массажисткой, поскольку петь она больше не хочет.