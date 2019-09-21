Звездный стиль

Пугачева в белых бриджах и блузке в цветочек предстала в Израиле

Певица устроила праздник для Лизы и Гарри на море в честь их шестилетия.

Пугачева в белых бриджах и блузке в цветочек предстала в Израиле

Алла Пугачева этим летом отдохнула с семьей в Юрмале. Однако с наступлением осени она решила вновь отправиться на море. Пока Максим Галкин вынужден работать, певица наслаждается хорошей погодой в Израиле вместе с двойняшками Лизой и Гарри. 18 сентября малышам исполнилось по шесть лет. В тот день Примадонна украсила виллу воздушными шариками и исполнила композицию на рояле.

Еще днем Алла Борисовна была облачена в нежно-розовое короткое платье свободного кроя. Дети подарили ей цветы в горшках за то, что она в свое время подарила им жизнь. Трогательный момент был снят на видео. Сами именинники выбрали в магазине для себя подарки. Гарри пришел в восторг от робота-шпиона, а Лизе понравился ободок из цветов. Уже ближе к вечеру Примадонна организовала для наследников детскую вечеринку.

Как позже признались организаторы, все остались довольны праздником. Лизу очень порадовали мыльные пузыри. Позже в Сети появилось фото, на котором Пугачева запечатлена в праздничный день. Тогда она уже сменила свое розовое платье на белые бриджи и блузку в цветочек. К ним она добавила белоснежные кеды. Волосы певица слегка завила, а также нанесла неброский макияж. Ее голову украшал праздничный колпак.

Поклонники пришли в восторг от летнего образа артистки. Они также отметили, что Алла Борисовна прекрасно выглядит. «Такая симпатичная здесь Аллочка Борисовна», «Алла красавица!», «Выглядит супер!!! Можно позавидовать», — высказались пользователи Сети. Максим Галкин тоже поздравил детей, но лишь на расстоянии. Не исключено, что скоро юморист присоединится к своей семье и тоже проведет несколько недель на море.

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Пугачева в белых бриджах и блузке в цветочек предстала в Израиле
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