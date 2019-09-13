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Лиза Галкина в красном берете стала звездой показа Юдашкина

Зрители долго аплодировали дочери певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.

Лиза Галкина в красном берете стала звездой показа Юдашкина
Лиза Галкина поучаствовала в модном показе/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной в Instagram появилась архивная видеозапись, которая была сделана около года назад. На кадрах можно увидеть дочь Примадонны, которая дефилирует по подиуму.

Девочка приняла участие в показе детской одежды от модельера Валентина Юдашкина, который, как известно, является близким другом Аллы Пугачёвой. Он уже не раз просил свою давнюю подругу о том, чтобы ее дети приняли участие в его мероприятиях. Естественно, что Примадонна не отказывает, так как очень уважает Юдашкина.

Отметим, что по сцене девочка прошла в очень красивом наряде и красном берете на голове. При этом все в зале буквально взорвались аплодисментами.

Лиза и Гарри Галкины родились в звездной семье в 2013 году. Не так давно Алла Пугачёва рассказывала в беседах с журналистами, что ее дети обучаются дома. К ним приходят преподаватели. Между тем уже через год ребятам идти в первый класс общеобразовательной школы.

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Алла ПугачеваВалентин ЮдашкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Лиза Галкина в красном берете стала звездой показа Юдашкина
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