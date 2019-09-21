Звездные истории Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды
Звездные истории

Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды

Ирина Викторова

Многие из знаменитостей - работающие пенсионеры, и пособие от государства для них не главный источник дохода. Денежки, однако, исправно поступают на их счета.

50 000 рублей — Светлана Светличная

Светлана Светличная. Фото
Светлана Светличная. Фото: КП/Хижняк Николай

79-летняя актриса любит разъезжать по кинофестивалям и участвовать в творческих встречах со зрителем вовсе не потому, что она нуждается в деньгах, просто общение с коллегами и поклонниками поднимает ей настроение. Заслуженная артистка РСФСР получает приличное пособие от государства. Светлана Афанасьевна не скрывает: «Пенсия у меня очень хорошая — сейчас выходит почти 50 тысяч».

12 100 рублей — Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе. Фото
Николай Цискаридзе. Фото: КП/Гусева Евгения

45-летний Николай Максимович, как и все балетные, получает досрочную трудовую пенсию. Ее начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии со стажем от 15 лет, а у Цискаридзе стаж работы в Большом театре — 21 год. 12 тысяч, которые он получает ежемесячно, остаются на банковском счете. Ну а на текущие расходы Николай зарабатывает — он сейчас ректор Академии русского балета в Санкт-Петербурге. Кстати, по достижении официального пенсионного возраста (65 лет) Цискаридзе будет получать московскую надбавку к своему основному ежемесячному пособию, а также надбавку за звание народного артиста России.

14 000 рублей — Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото
Роза Сябитова. Фото: АГН — «Москва»

57-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» объяснила «Телепрограмме», почему она всегда будет работающей пенсионеркой: «Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и никогда на нее не рассчитывала. Я пенсионерка, получаю около 14 тысяч рублей. Может, кто-то и может прожить на эти деньги, но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу…»

21 000 рублей — Лолита

Лолита Милявская. Фото
Лолита Милявская. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

55-летняя певица очень переживала, что ей насчитают маленькую пенсию, так как ее трудовая деятельность начиналась на Украине. «Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! — призналась она. — Ожидала 7 — 8, но пронесло! Но еще не пробовала жить на эти деньги…»

30 000 рублей — Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото
Николай Дроздов. Фото: КП/Яхрушева Елена

82-летний телеведущий и ученый снимается в рекламе, выступает с лекциями и даже возит туристов в заграничные путешествия. А все потому, что Николай Николаевич помогает наследникам: «Пенсия у меня около 30 тысяч рублей, а зарплата в университете сейчас даже меньше. Нам вдвоем с женой бы хватило, конечно. Но приходится помогать дочке и двум внукам, потому что там никто не работает. Отец детей высылает что-то «а-ля алименты». А внукам за все их кружки платить надо, и Лена пранаямой (разновидность йоги. — Ред.) занимается. Старшей дочери (ее зовут Надежда. — Ред.) тоже эпизодически помогаю».

41 000 рублей — Алена Свиридова

Алена Свиридова. Фото
Алена Свиридова. Фото: globallookpress

57-летняя певица получает приличную пенсию, так как у нее есть надбавка за звание заслуженной артистки РФ. «У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же — 41 тысяча», — шутит Свиридова.

47 000 рублей — Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото
Алла Пугачева. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Пенсия 70-летней Примадонны вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей. Часть денег Алла Борисовна отдает на благотворительные цели.

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Алена СвиридоваАлла ПугачеваЛолитаНиколай ДроздовНиколай ЦискаридзеРоза СябитоваСветлана Светличная
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Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды
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