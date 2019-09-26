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Любовь Успенская похвалила Шубскую за исполнение песни «Небо»

Как отметила супруга хоккеиста Овечкина, ей пришлись по душе добрые слова певицы.

Любовь Успенская похвалила Шубскую за исполнение песни «Небо»
Успенская поблагодарила Шубскую за песню/globallookpress.com

Модель Анастасия Шубская в Instagram опубликовала несколько фотографий и видеозаписей с другом своей семьи певицей Любовью Успенской. Супруга хоккеиста команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поблагодарила певицу за потрясающий концерт, а также за добрые слова и пожелания в свой адрес.

«Вы похвалили меня за исполнение любимой песни нашей семьи «Небо». Для меня самый важный комплимент. Вы – невероятная. Здоровья вам крепкого! До новых встреч», — заявила Анастасия Шубская.

На одной из опубликованных видеозаписей можно увидеть, как Любовь Успенская хвалит Анастасию Шубскую. «Ты «Небо» хорошо спела в своем стиле. Очень интересная была версия. Пиши дальше», — говорит Любовь Успенская. На это супруга Овечкина произносит: «Спасибо».

Судя по всему, Анастасия Шубская пробует себя на сцене. Не исключено, что в ближайшее время она порадует своих поклонников еще какой-нибудь композицией.

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Тэги:

Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяЛюбовь Успенская
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Любовь Успенская похвалила Шубскую за исполнение песни «Небо»
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