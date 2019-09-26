Любовь Успенская похвалила Шубскую за исполнение песни «Небо»

Как отметила супруга хоккеиста Овечкина, ей пришлись по душе добрые слова певицы.

Модель Анастасия Шубская в Instagram опубликовала несколько фотографий и видеозаписей с другом своей семьи певицей Любовью Успенской. Супруга хоккеиста команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поблагодарила певицу за потрясающий концерт, а также за добрые слова и пожелания в свой адрес.

«Вы похвалили меня за исполнение любимой песни нашей семьи «Небо». Для меня самый важный комплимент. Вы – невероятная. Здоровья вам крепкого! До новых встреч», — заявила Анастасия Шубская.

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На одной из опубликованных видеозаписей можно увидеть, как Любовь Успенская хвалит Анастасию Шубскую. «Ты «Небо» хорошо спела в своем стиле. Очень интересная была версия. Пиши дальше», — говорит Любовь Успенская. На это супруга Овечкина произносит: «Спасибо».

Судя по всему, Анастасия Шубская пробует себя на сцене. Не исключено, что в ближайшее время она порадует своих поклонников еще какой-нибудь композицией.