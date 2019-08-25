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Любовь Успенская пообещала подарить тату своему самому преданному фанату

Певица призвала поклонников по полной проявить свою фантазию, чтобы ей понравиться.

Любовь Успенская пообещала подарить тату своему самому преданному фанату
Любовь Успенская/instagram.com/uspenskayalubov_official/

Королева шансона Любовь Успенская известила своих многочисленных поклонников о том, что она хочет найти самого преданного и крутого фаната. А в награду певица решила «подарить ему тату в виде панды, под которой оставлю свой автограф собственноручно», — пообещала звезда на своей странице в Instagram.

Фото себя красивой и очень реалистичный рисунок панды звезда приложила к своему сообщению. Всеядное млекопитающее из семейства медвежьих со своим характерным черно-белым окрасом шерсти изображает лапами сердце, под которым, наверное, певица и поставит свой автограф.

По условиям 65-летней знаменитости, на победу может претендовать смелый и молодой, который в тренде и любит ее творчество.

Еще по одному из условий претендент должен сделать изображение или видео, глядя на которое Любовь Залмановна должна понять, что «это ТЫ, мой победитель! Делай все, на что хватит фантазии!».

В конце сообщения звезда пожелала всем удачи, душевно добавив, что «жду тебя, моя Пандочка».

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королева шансонаЛюбовь УспенскаяПевица

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Любовь Успенская пообещала подарить тату своему самому преданному фанату
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