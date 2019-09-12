65-летняя Любовь Успенская устроила фотосессию в душевой

Певица спасается от жары в Майями и готовится к концерту.

Звезда российского шансона Любовь Успенская в последнее время находится в очень хорошей физической форме: похудела, подтянулась, загорела. Не случайно 65-летняя певица гордится своим телом, не стесняется показывать его. Сейчас артистка находится в США, где у нее запланированы концерты.

«В Майами очень жарко… Нет такой одежды, в которой было бы комфортно при такой температуре. Спасаюсь в душе», — подписала Успенская фото, на котором она принимает душ.

Звезда отметила, что готовится к концерту и пообещала, что через несколько часов на сцене будет еще жарче.

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В конце августа Успенская наслаждалась вкусной средиземноморской кухней в Испании и проходила полное медицинское профилактическое обследование. Отдых благотворно повлиял на состояние и внешний вид артистки, а потому певица порадовала поклонников топлес-снимком с пляжа. А на дне рождения Леонида Агутина она появилась в новом необычном образе. Королева шансона надела черные обтягивающие легинсы, черный пиджак и такого же цвета массивные ботинки.