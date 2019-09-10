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Анастасия Шубская привела годовалого сына в раздевалку к мужу

Александр Овечкин провел экскурсию для маленького Сережи.

Анастасия Шубская привела годовалого сына в раздевалку к мужу
Шубская пришла с сыном к мужу в раздевалку/globallookpress.com

Модель Анастасия Шубская в Instagram рассказала о визите вместе с годовалым сыном Сережей в раздевалку к своему мужу, хоккеисту Александру Овечкину. Как известно, он выступает за команду Национальной Хоккейной Лиги «Вашингтон Кэпиталз».

«Кому-то очень понравилось у папы в раздевалке», – заявила в подписи под снимком младшая дочь актрисы Веры Глаголевой. Девушка опубликовала кадр, на котором любимый супруг держит сына на руках.

Кроме того, Анастасия Шубская вместе с мужем и сыном прошлись по помещениям клуба. На стенах можно увидеть фотографии Овечкина. На одной из них он вместе с главным трофеем заокеанской лиги – Кубком Стэнли. «Смотри, сынок. Папа Кубок Стэнли выиграл», – говорит на записи Александр Овечкин. «Сейчас будем смотреть, как папа тренируется. Да, Сережа?» – заметила Анастасия Шубская.

Сын Сережа в звездной семье родился в августе 2018 года. Ребенка назвали в честь брата Александра Овечкина, который трагически погиб много лет назад.

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Анастасия Шубская привела годовалого сына в раздевалку к мужу
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