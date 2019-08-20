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Овечкин и Шубская с размахом отпраздновали день рождения сына

Наследнику хоккеиста Сергею исполнился годик 18 августа.

Овечкин и Шубская с размахом отпраздновали день рождения сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Александр Овечкин прославленный хоккеист, выигравший престижный Кубок Стэнли в 2016 году, зарегистрировал свои отношения с дочерью актрисы, Веры Глаголевой, Анастасией Шубской. Год спустя они устроили пышную свадьбу, а еще через год избранница подарила спортсмену сына. Малыша влюбленные нарекли Сергеем. Супруги живут в США, но регулярно приезжают в Россию, чтобы проведать близких.

Не так давно Овечкин с женой крестили наследника. Таинство состоялось в Даниловском монастыре. На церемонии присутствовали друзья и близкие. А 18 августа супруги вновь собрали гостей. На этот раз они устроили вечеринку в ресторане в честь первого дня рождения сына. На детском празднике были игры и конкурсы, а также гостей развлекали дрессированные звери — пудели, морские котики и альпаки.

Овечкин с сыном. фото
Овечкин с сыном. фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Именинник был празднично одет. Родители облачили его в белую рубашку и черный костюм с бабочкой. Образ дополнили классические туфли. Позже мальчика переодели в серые штаны в полоску и кроссовки. Овечкин был одет подстать сыну, вот Шубская выглядела элегантно в бардовом мини-платье и золотых туфлях.

Мальчик весь вечер принимал поздравления. На праздник приехал даже певец Сергей Жуков. Он выступил для гостей, исполнив хиты группы «Руки вверх!». Под заводные треки никто не мог усидеть на одном месте. Молодые родители танцевали под любимые песни. Кульминацией праздника стал многоярусный дизайнерский торт. Его украшали фигурки с изображениями мамы, папы и героев мультфильма «Босс Молокосос».

фото: instagram.com/nastyashubskaya/
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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяЗвездные дети

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Овечкин и Шубская с размахом отпраздновали день рождения сына
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