Шубская поделилась нежным снимком с Овечкиным, целующим сына

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в Instagram опубликовала очень трогательный снимок, на котором можно увидеть ее сына Сергея, которому сейчас девять месяцев и мужа. Спортсмен очень нежно обнимает ребёнка и целует его в ушко. Правда, по традиции семья не показывает лицо ребенка. «Оставлю это здесь», — подписала милую фотографию Анастасия Шубская.

Отметим, что Сергей Овечкин родился в звездной семье в августе прошлого года. Дочь актрисы Веры Глаголевой очень быстро восстановилась после родов. Сейчас девушка в прекрасной форме. Своего сына чета Овечкиных назвала в честь брата Александра, который погиб много лет назад.

больше по теме Шубская и Овечкин не показывают лица сына в социальных сетях Звезды постоянно публикуют снимки Сергея, но при этом полностью разглядеть младенца нельзя.

Напомним, что не так давно Анастасия Шубская подверглась травле со стороны российских фанатов. После того, как сборная России на чемпионате мира по хоккею в полуфинале проиграла Финляндии Анастасия разместила пост, в котором заявила, что наши болельщики не поддерживают своих хоккеистов в тяжелую минуту. Они с ними только в моменты побед.

После этого, многие раскритиковали звезду, которая живет в Америке и далека от российской действительности. Супруге хоккеиста посоветовали оставить свое мнение при себе.