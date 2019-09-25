НОВОСТИ

«Я только за»: Ия Нинидзе высказалась о романе дочери с Виторганом

Она также отметила, что очень рада тому, что Нино мирно рассталась с бывшим мужем.

«Я только за»: Ия Нинидзе высказалась о романе дочери с Виторганом
Ия Нинидзе. фото: globallookpress.com

13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Светская львица устроила из свадьбы настоящее шоу. Однако во время банкета только самые стойкие не прослезились, наблюдая за влюбленными. В это время бывший муж телеведущий Максим Виторган проводил время с их сыном Платоном и своей новой возлюбленной Нино Нинидзе. Об их романе слухи появились летом. Сначала они молчали, а потом вместе уехали в отпуск, подтвердив домыслы поклонников.

Теперь влюбленные выходят вместе в свет и даже не стесняются демонстрировать чувства на публике. Нино, к слову, не так давно рассталась с мужем Кириллом Плетневым, от которого у нее есть трехлетний сын Саша. О том, как к происходящему относится мама девушки Ия Нинидзе, журналисты узнали, когда артистка приехала на фестиваль «Амурская осень» в Благовещенск. Как ни странно, она одобрила выбор дочери и не стала ее осуждать за поспешность.

«Я только за! Я и маму Максима Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом Эммануилом Виторганом прекрасно знакома… Считаю, что и со своими бывшими надо всегда уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась», — высказалась Нинидзе.

Она не стала скрывать, что бывший муж дочери частый гость у них дома. «Заботится о своем сыне и внуке моем Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо», — отметила актриса.

К слову, сам Плетнев считает, что его брак с Нино разрушился из-за того, что они не были единомышленниками. Теперь он мечтает встретить девушку, которая будет ему не просто супругой, а другом и соратником, об этом пишет EG.ru. Добавим, что Виторган, в отличие от Собчак не торопится со свадьбой. Похоже, что теперь он решил насладиться конфетно-букетным периодом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ия НинидзеКирилл ПлетневМаксим ВиторганНино Нинидзе
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я только за»: Ия Нинидзе высказалась о романе дочери с Виторганом
Интересно?
Поделись с друзьями: