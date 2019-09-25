«Я только за»: Ия Нинидзе высказалась о романе дочери с Виторганом

Она также отметила, что очень рада тому, что Нино мирно рассталась с бывшим мужем.

13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Светская львица устроила из свадьбы настоящее шоу. Однако во время банкета только самые стойкие не прослезились, наблюдая за влюбленными. В это время бывший муж телеведущий Максим Виторган проводил время с их сыном Платоном и своей новой возлюбленной Нино Нинидзе. Об их романе слухи появились летом. Сначала они молчали, а потом вместе уехали в отпуск, подтвердив домыслы поклонников.

Теперь влюбленные выходят вместе в свет и даже не стесняются демонстрировать чувства на публике. Нино, к слову, не так давно рассталась с мужем Кириллом Плетневым, от которого у нее есть трехлетний сын Саша. О том, как к происходящему относится мама девушки Ия Нинидзе, журналисты узнали, когда артистка приехала на фестиваль «Амурская осень» в Благовещенск. Как ни странно, она одобрила выбор дочери и не стала ее осуждать за поспешность.

«Я только за! Я и маму Максима Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом Эммануилом Виторганом прекрасно знакома… Считаю, что и со своими бывшими надо всегда уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась», — высказалась Нинидзе.

Она не стала скрывать, что бывший муж дочери частый гость у них дома. «Заботится о своем сыне и внуке моем Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо», — отметила актриса.

К слову, сам Плетнев считает, что его брак с Нино разрушился из-за того, что они не были единомышленниками. Теперь он мечтает встретить девушку, которая будет ему не просто супругой, а другом и соратником, об этом пишет EG.ru. Добавим, что Виторган, в отличие от Собчак не торопится со свадьбой. Похоже, что теперь он решил насладиться конфетно-букетным периодом.