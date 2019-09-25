«Я только за»: Ия Нинидзе высказалась о романе дочери с Виторганом

13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Светская львица устроила из свадьбы настоящее шоу. Однако во время банкета только самые стойкие не прослезились, наблюдая за влюбленными. В это время бывший муж телеведущий Максим Виторган проводил время с их сыном Платоном и своей новой возлюбленной Нино Нинидзе. Об их романе слухи появились летом. Сначала они молчали, а потом вместе уехали в отпуск, подтвердив домыслы поклонников.
Теперь влюбленные выходят вместе в свет и даже не стесняются демонстрировать чувства на публике. Нино, к слову, не так давно рассталась с мужем Кириллом Плетневым, от которого у нее есть трехлетний сын Саша. О том, как к происходящему относится мама девушки Ия Нинидзе, журналисты узнали, когда артистка приехала на фестиваль «Амурская осень» в Благовещенск. Как ни странно, она одобрила выбор дочери и не стала ее осуждать за поспешность.
«Я только за! Я и маму Максима Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом Эммануилом Виторганом прекрасно знакома… Считаю, что и со своими бывшими надо всегда уметь оставаться в прекрасных отношениях. У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась», — высказалась Нинидзе.
Она не стала скрывать, что бывший муж дочери частый гость у них дома. «Заботится о своем сыне и внуке моем Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо», — отметила актриса.
К слову, сам Плетнев считает, что его брак с Нино разрушился из-за того, что они не были единомышленниками. Теперь он мечтает встретить девушку, которая будет ему не просто супругой, а другом и соратником, об этом пишет EG.ru. Добавим, что Виторган, в отличие от Собчак не торопится со свадьбой. Похоже, что теперь он решил насладиться конфетно-букетным периодом.