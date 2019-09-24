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Виторган и Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике

Влюбленные обнимались на дне рождения радиостанции «Эхо Москвы». Они также охотно позировали фотографам.

Виторган и Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике
https://www.instagram.com/mvitorgan/

Не только Ксения Собчак обрела свое счастье в браке с Константином Богомоловым. И бывший муж теледивы, актер Максим Виторган, уже несколько месяцев как проводит все свое время с Нино Нинидзе. Пара даже вместе побывала на море.

Только вот сами влюбленные отношения долгое время не комментировали. Более того, они старались не попадаться на глаза фотографам, когда вместе посещали светские тусовки, как, например, премьеру фильма «Гив ми либерти».

Однако на дне рождения «Эхо Москвы» 24 сентября Максим и Нино изменили собственному принципу. И не только приехали на вечеринку вместе, но и обнимались на публике.

Напомним, о романе Нино и Максима заговорили в начале июля. Тогда актеры посетили вместе спектакль на ВДНХ «Земля Нод», где держались за руки. Однако вскоре слухи о романе опровергла сама же Нино, которая заявила, что все ее время занимает сейчас развод с Кириллом Плетневым. Последний, к слову, не скрывает, что тяжело переживает расставание с бывшей женой и матерью его сына.

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Максим ВиторганНино НинидзеНино Нинидзе и Кирилл Плетнев
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Виторган и Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике
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