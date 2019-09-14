Комиссаров назвал идею Собчак с катафалком «троллингом высшего уровня»

13 сентября состоялось главное событие года — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Влюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе, прокатились на катафалке, а позже обвенчались в храме. Уже вечером представители московского шоу-бизнеса плакали на банкете, где режиссер признавался в любви своей новоиспеченно жене, а Ксения без стеснения танцевала эротический танец.

На венчании присутствовал Андрей Малахов. Он стал посаженным отцом. Телеведущий не мог ни посвятить бракосочетанию светской львицы свою передачи «Привет, Андрей!». Одним из гостей стал Андрей Бартенев. Он был свидетелем и присутствовал в ЗАГСе. Его необычный наряд всех удивил.

«Я лежал на диване и читал «Жизнь сюрреалистов», как раз статья была о Сальвадоре Дали, который полон всяких розыгрышей, и раздается звонок телефона. Поднимаю трубку, и Ксения предложила мне стать свидетелем на свадьбе. Я сначала удивился. Свадьба — это первая новость, потом свидетель, Сальвадор Дали… и я говорю: «Да, конечно же!», — рассказал модельер.

А Валерий Комиссаров, который был человеком, который первым пригласил Собчак на телевидение, прокомментировал выбор катафалка в качестве свадебного кортежа.

«Это называется — зачетный троллинг высшего уровня. Это означает, что Ксения изобрела новый вид генерации энергии. Существуют разные виды электростанций, а вот Ксения питается энергией плевков, которые сыплются. Она обретает энергию. Она заставила вас, Андрей, и вас, уважаемая публика, обсуждать ее катафалк», — высказался продюсер.

При этом он отметил, что не стоит завидовать звездам, так как их жизнь полна драматизма. Татьяна Васильева, которая тоже пришла в студию, призналась, что не согласилась бы на такой вид транспорта даже после смерти. «Это уже пройденный такой этап. Детский сад. Дело в том, что я от Богомолова ожидала большего. Что это?», — сказала артистка, рассматривая снимки, на которых молодожены запечатлены в катафалке.

После этого Малахов обратился к организатору свадьбы Евгении Беспалой. Она призналась, что идея с таким необычным транспортом было пожелание клиентов и итог коллективного творчества. «Я не понимаю, почему вы так серьезно относитесь к катафалку. Это обычная такая же машина. Мы специально искали old school-ную. Ребята не суеверные. Не зря они венчались», — пояснила гостья.

А вы как относитесь к такому транспорту?