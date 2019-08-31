Нинидзе провела с Максимом Виторганом последний день лета

Максим Виторган весной развелся с Ксенией Собчак. Они решили жить раздельно, но продолжать быть хорошими родителями для своего сына Платона. Теперь светская львица готовится к свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. К слову, бывший муж телеведущей тоже долго не был один. В середине лета он перестал скрывать свой роман с актрисой Нино Нинидзе, которая переживает развод с Кириллом Плетневым.

Часть лета Максим и Нино провели время в Греции, где катались на яхте и встречали закат, а потом отдыхали на Кипре. С собой влюбленные взяли детей от прошлых отношений. Похоже, что знакомство двух семей прошло успешно. На днях они вернулись в Россию, но последний летний день провели вместе. В соцсети Нинидзе впервые поделилась пикантным фото с возлюбленным. В кадре была запечатлены ее обнаженные ноги.

Бывший муж Собчак сидел за рулем, а Нино находится рядом на пассажирском сиденье. Одной рукой актер держал руль, а вторую он положил между ног девушки. «Последний день лета», — так подписала снимок Нинидзе. На следующем фото она уже стояла на перроне, где ждал своего отправления поезд Москва — Санкт-Петербург.

Похоже, что отношения между артистами становятся все крепче. Однако стоит отметить, что жить под одной крышей они пока не собираются. Недавно стало известно, что Нино ищет съемное жилье для себя и трехлетнего сына Саши. Похоже, что в отличие от Собчак, она и идти под венец в ближайшее время снова не планирует.

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