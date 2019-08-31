ЗВЕЗДЫ

Нинидзе провела с Максимом Виторганом последний день лета

Отношения между артистами становятся всё крепче.

Нинидзе провела с Максимом Виторганом последний день лета
Нино Нинидзе. фото: Борис Кудрявов, "Комсомольская правда"

Максим Виторган весной развелся с Ксенией Собчак. Они решили жить раздельно, но продолжать быть хорошими родителями для своего сына Платона. Теперь светская львица готовится к свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. К слову, бывший муж телеведущей тоже долго не был один. В середине лета он перестал скрывать свой роман с актрисой Нино Нинидзе, которая переживает развод с Кириллом Плетневым.

Часть лета Максим и Нино провели время в Греции, где катались на яхте и встречали закат, а потом отдыхали на Кипре. С собой влюбленные взяли детей от прошлых отношений. Похоже, что знакомство двух семей прошло успешно. На днях они вернулись в Россию, но последний летний день провели вместе. В соцсети Нинидзе впервые поделилась пикантным фото с возлюбленным. В кадре была запечатлены ее обнаженные ноги.

Бывший муж Собчак сидел за рулем, а Нино находится рядом на пассажирском сиденье. Одной рукой актер держал руль, а вторую он положил между ног девушки. «Последний день лета», — так подписала снимок Нинидзе. На следующем фото она уже стояла на перроне, где ждал своего отправления поезд Москва — Санкт-Петербург.

фото: instagram.com/stories/ninosha13/

Похоже, что отношения между артистами становятся все крепче. Однако стоит отметить, что жить под одной крышей они пока не собираются. Недавно стало известно, что Нино ищет съемное жилье для себя и трехлетнего сына Саши. Похоже, что в отличие от Собчак, она и идти под венец в ближайшее время снова не планирует.

А вам нравится эта пара?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные романыМаксим ВиторганНино Нинидзе

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нинидзе провела с Максимом Виторганом последний день лета
Интересно?
Поделись с друзьями: