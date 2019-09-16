Старший сын Максима Виторгана сделал комплимент Нино Нинидзе

Старший сын актера Максима Виторгана, восемнадцатилетний Даниил, заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что он безумно рад за своего отца, который сейчас встречается с актрисой Нино Нинидзе. Как отметил молодой человек, они близко познакомились на Кипре, где не так давно все вместе отдыхали.

«С Нино мы задружились потихонечку. Она прекрасный человек. Мой отец сейчас счастливый, потому что он – это он. Я всегда за папу рад. Если он рад, значит и я рад, что бы ни произошло», — заметил Даниил Виторган.

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Интересно, что не так давно бывший муж светской львицы Ксении Собчак отмечал день рождения. Именно там Нино представили семье Виторгана. Актриса на празднике пела для возлюбленного романсы.

Двоюродная сестра Виторгана Инна, которая также присутствовала на дне рождения, заявила, что Нино для ее брата — идеальная пара. «Он — отличный папа. Он — мужчина, поэтому хочется пожелать ему счастья. А я думаю, что сейчас он счастлив. Это написано по крайней мере на его лице», — заметила женщина.