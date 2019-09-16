НОВОСТИ

Старший сын Максима Виторгана сделал комплимент Нино Нинидзе

По словам Даниила, он очень рад за отца.

Старший сын Максима Виторгана сделал комплимент Нино Нинидзе
Виторган представил Нино Нинидзе близким/globallookpress.com

Старший сын актера Максима Виторгана,  восемнадцатилетний Даниил, заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что он безумно рад за своего отца, который сейчас встречается с актрисой Нино Нинидзе. Как отметил молодой человек, они близко познакомились на Кипре, где не так давно все вместе отдыхали.

Нино Нинидзе. Фото
Нино Нинидзе представили семье Виторганов/globallookpress.com

«С Нино мы задружились потихонечку. Она прекрасный человек. Мой отец сейчас счастливый, потому что он – это он. Я всегда за папу рад. Если он рад, значит и я рад, что бы ни произошло», — заметил Даниил Виторган.

Интересно, что не так давно бывший муж светской львицы Ксении Собчак отмечал день рождения. Именно там Нино представили семье Виторгана. Актриса на празднике пела для возлюбленного романсы.

Двоюродная сестра Виторгана Инна, которая также присутствовала на дне рождения, заявила, что Нино для ее брата — идеальная пара. «Он — отличный папа. Он — мужчина, поэтому хочется пожелать ему счастья. А я думаю, что сейчас он счастлив. Это написано по крайней мере на его лице», — заметила женщина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Даниил ВиторганКсения СобчакМаксим ВиторганНино НинидзеПрограмма "Ты не поверишь!"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Старший сын Максима Виторгана сделал комплимент Нино Нинидзе
Интересно?
Поделись с друзьями: