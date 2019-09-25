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Лолита заявила о сильной усталости после съемок клипа

Певица отметила, что ее тело после 24-часового рабочего дня «просит пощады».

Лолита заявила о сильной усталости после съемок клипа
Лолита снимает новый клип/globallookpress.com

Певица Лолита в Instagram пожаловалась на сильную усталость. Дело в том, что у исполнительницы сейчас полным ходом идут съемки клипа «Тело не сгорело». Как сказала звезда, этот клип получился очень откровенным.

«Всем привет. Я только пришла в себя после суток съемок клипа. В жарком ночном клубе. Только глаза пришли в себя. Завтра выходной. Не буду пока вам рассказывать, о чем сюжет клипа «Тело не сгорело». Я единственное понимаю, что он будет понятен всем. Вчера мы долго думали с режиссером Леней Колосовским вычеркивать какие-нибудь слова из песни или нет. Иначе он сразу становится клипом «+18» и решили в итоге ничего не вычеркивать. Поэтому надеюсь, что мы вас повеселим», — сообщили Лолита Милявская.

Также исполнительница отметила, что ее тело «просит пощады». «Уже нет сил сниматься по 24 часа, но команда потрясающая, и они снимали и заставляли меня дожить на площадке. Ух! Сегодня отрываюсь с пережаренными драниками», — заявила яркая исполнительница.

Отметим, что звезда не так давно делилась новостями о том, что рассталась со своим супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Сейчас пара не живет вместе. Заявление о расторжении брака они пока не подавали.

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Дмитрий ИвановЛеонид КолосовскийЛолита
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Лолита заявила о сильной усталости после съемок клипа
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