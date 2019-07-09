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Муж Лолиты назвал причину расставания со звездой

Дмитрий Иванов и певица прожили в браке восемь лет.

Муж Лолиты назвал причину расставания со звездой
Лолита уверена, что ей надо было выходить замуж после 50-ти. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Искренность и честность Лолиты перед своей публикой, обостренное чувство справедливость, самоирония «трагической клоунессы» российского шоу-бизнеса сделали звезду по-настоящему народной любимицей. Что бы ни происходило в жизни артистки, ее преданные фанаты всегда оставались на стороне звезды. И радовались, когда ее личная жизнь, казалось, просто идеальная. Ведь за плечами Лолиты было три неудачных, включая фиктивный, брака.

Но недавно звезда ошарашила всех новостью о том, что она рассталась со своим 43-летним супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, с которым прожила восемь лет. Накануне Лолита стала гостей шоу «Эксклюзив» на Первом канале, ведущий, конечно, не мог не поинтересоваться о причинах окончания отношений.

Говоря о своей личной жизни в целом, артистка уверенно заявила, что ей вообще надо было выходить замуж после 50-ти, именно в этом возрасте она созрела для семейной жизни. Но поступиться общественным мнением и давлением социума она, рожденная в СССР, не могла. Отсюда и «набивание шишек» и приобретение жизненного опыта с предыдущими мужьями.

И Лолита, и Дмитрий категорически отвергли ревность и отношения на стороне в качестве причины расставания.

«Он ни разу себе не позволили выключить телефон, уйти разговаривать в другую комнату, мы читаем СМС друг друга – это взрослые отношения. Мы не давали повода для ревности друг другу ни разу, если что-то случается, значит, отношения себя изжили», — уверена певица.

Иванов же, которого, кстати, журналисты поймали в аэропорту, признался, что вся их семейная жизнь – череда расставаний: концерты и гастроли у Лолиты, сборы, соревнования, тренировки – у него. Но главное – звезда, сильная женщина, с почти стальным характером, редко делала то, о чем ее просил Дмитрий, даже если советы и просьбы должны были пойти во благо звезде.

«Устал переделывать супругу. Это все равно, что в стенку лбом», — признается Иванов.

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Муж Лолиты назвал причину расставания со звездой
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