Лолита назвала основную ошибку, которая привела ее брак к разводу

Изначально певица сообщала, что разрыв дался ей легко, но чем больше проходит времени, тем сложнее ей справиться с ситуацией.

Лолита Милявская прожила с супругом Дмитрием Ивановым 9 лет. Решение расстаться пара озвучила летом 2019 года, и это стало настоящим потрясением для всех друзей и знакомых семьи.

Многие были уверены, что отношения супругов очень крепкие и никакие невзгоды не смогут их разрушить. Сама Лолита тогда преподнесла предстоящий развод чуть ли не с юмором. Она писала, что «был замечательный молодой муж целых 9 лет. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь».

Присвоив супругу статус «свободен», она пообещала не давать его в обиду. Но чем дальше шло время, тем сложнее стало певице переживать произошедшее. Лолита признается, что этот год стал сложным не только для нее, но и для многих ее друзей. Многие из них тоже приняли решение развестись.

«Вокруг меня не осталось супружеских пар! Я им советую не расходиться, научиться себя сдерживать. Лучше пойти в психологическую консультацию, а не на развод», — рассказывает Лолита «Собеседнику».

То, что произошло между ней и супругом, теперь не кажется таким легким и будничным. Лолита серьезно переживает и часто плачет. Этот факт она не скрывает, недавно певица разрыдалась прямо во время выступления.

«Мы не работали над нашими отношениями. В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит», — рассуждает певица.

Если бы она с Дмитрием смогла договориться, то семья имела бы шанс на спасение. Сейчас непонятно, остался ли он. И хотя звезда все еще официальная супруга спортсмена, но шансов остаться вместе все меньше. Мешает постоянная занятость, обиды.

«Я все время на гастролях, Дима занят своими делами. Поэтому, когда случится официальный развод, точно неизвестно», — признается Милявская.

Она надеется, что время поможет супругу взглянуть на ситуацию под другим углом и тогда все может наладиться. Именно Дмитрий принял решение развестись, за ним снова последнее слово, пишет сайт Актуальные новости.