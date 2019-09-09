Дела разводные: Лолита посчитала, что муж оказался мудрее ее

По словам певицы, именно Дмитрий Иванов ушел от нее, а не наоборот.

Певица Лолита в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ заявила, что пятый супруг Дмитрий Иванов оказался мудрее ее, несмотря на то, что она на 12 лет его старше. «Он прав по сути, и в этом его сила. Это он от меня уходит. Порой я полночи шлю ему ужасные смс. Потом наутро перед ним извиняюсь. Он, наверное, прав, что нам надо разойтись, и в этом его сила», — заметила исполнительница.

Певица добавила, что из-за последних событий у нее возникли проблемы со здоровьем. Она планирует пойти к врачу-психотерапевту и попросить «какие-нибудь капельницы» для себя. Она считает, что это поможет ей выйти из затянувшейся депрессии.

больше по теме Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем Звезда несколько месяцев назад рассталась с пятым супругом.

Звезда вспомнила, как начинался ее роман с пятым мужем. Он посвящал в ее честь рассказы. Исполнительница отметила, что сейчас она стала очень нервной из-за событий последних месяцев, а вот супруг, несмотря на расставание, все время сконцентрирован. Впрочем, Лолите этот факт вовсе не удивителен. Дело в том, что Дмитрий Иванов — спортсмен.

Напомним, что Лолита и Дмитрий Иванов были вместе больше десяти лет. Пока официально они еще не развелись. Супруги просто живут раздельно.