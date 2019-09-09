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Дела разводные: Лолита посчитала, что муж оказался мудрее ее

По словам певицы, именно Дмитрий Иванов ушел от нее, а не наоборот.

Дела разводные: Лолита посчитала, что муж оказался мудрее ее
Лолита высказалась о своем супруге/globallookpress.com

Певица Лолита в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ заявила, что пятый супруг Дмитрий Иванов оказался мудрее ее, несмотря на то, что она на 12 лет его старше. «Он прав по сути, и в этом его сила. Это он от меня уходит. Порой я полночи шлю ему ужасные смс. Потом наутро перед ним извиняюсь. Он, наверное, прав, что нам надо разойтись, и в этом его сила», — заметила исполнительница.

Лолита с мужем. Фото
Лолита переживает, что от нее ушел муж/globallookpress.com

Певица добавила, что из-за последних событий у нее возникли проблемы со здоровьем. Она планирует пойти к врачу-психотерапевту и попросить «какие-нибудь капельницы» для себя. Она считает, что это поможет ей выйти из затянувшейся депрессии.

Звезда вспомнила, как начинался ее роман с пятым мужем. Он посвящал в ее честь рассказы. Исполнительница отметила, что сейчас она стала очень нервной из-за событий последних месяцев, а вот супруг, несмотря на расставание, все время сконцентрирован. Впрочем, Лолите этот факт вовсе не удивителен. Дело в том, что Дмитрий Иванов — спортсмен.

Напомним, что Лолита и Дмитрий Иванов были вместе больше десяти лет. Пока официально они еще не развелись. Супруги просто живут раздельно.

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Дмитрий ИвановЗвездные разводыЛолитапрограмма "Ты не поверишь"

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Дела разводные: Лолита посчитала, что муж оказался мудрее ее
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