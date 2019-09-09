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Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем

Звезда несколько месяцев назад рассталась с пятым супругом.

Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем
Лолита озвучила условия брачного контракта с мужем/globallookpress.com

Певица Лолита в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ поделилась подробностями брачного контракта с мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, который, как известно, на 12 лет младше исполнительницы. Отметим, что несколько месяцев назад пара рассталась. Правда, заявление о расторжении брака они пока еще не подавали.

Лолита. Фото
Лолита озвучила условия брачного контракта с мужем/globallookpress.com

Любопытно, что много лет назад, когда у звезды только начинался роман с Ивановым, именно Лолита настояла на заключении брачного контракта. «Да, у меня брачный контракт с мужем. Это нормально. Мы заключили его через месяц после свадьбы. Это мировая практика. Почему нет? Я в сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег, потому что у меня не было брачного контракта. Он просто их украл», — заявила она, при этом не уточнив, о ком конкретно идет речь.

Кроме того, Лолита озвучила условия брачного контракта. «Каждый возвращается к тому, что у него было до брака. Имущество, официально подаренное во время брака, остается тому, кому его подарили», — заметила она.

Как сказала Лолита, ее практически не бывает дома, поэтому они с мужем до сих пор и не подали заявление о расторжении брака. Между тем сам Иванов также заявил журналистам, что у него работа и ему пока не до разводов.

Добавим, что у Лолиты и Дмитрия Иванова не было совместных детей, поэтому особых проблем при расставании у них возникнуть не должно. Сама исполнительница в последнее время часто высказывалась о супруге. Она отмечала, что он часто делал ей дорогие подарки. Звезда за все благодарна супругу. При этом ранее в одной из бесед с журналистами она обмолвилась, что, возможно, они с мужем все-таки найдут точки соприкосновения и помирятся. Исполнительница попросила не винить супруга в их расставании. У нее сейчас очень тошно на душе.

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брачный контрактДмитрий ИвановЛолитапрограмма "Ты не поверишь"

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Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем
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