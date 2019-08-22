ЗВЕЗДЫ

Лолита в прозрачном платье зажигательно выступила в Нур-Султане

Певица не постеснялась показать нижнее белье.

Лолита в прозрачном платье зажигательно выступила в Нур-Султане
Лолита. фото: globallookpress.com

Лолита Милявская давно доказала, что она женщина без комплексов. Певица не боится демонстрировать лицо без косметики, а также несмотря на свои пышные формы, облачаться в облегающие наряды. Она совершенно не переживает, что над ней могут посмеяться. Артистка привыкла ко всему относиться с юмором. Этим летом она отдыхала в своем доме в Болгарии, где собирала урожай в своем огороде.

Свой отпуск Лолита прервала для выступления на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана. Там выступили Григорий Лепс, Дима Билан, Светлана Лобода, но зрителям больше всего запомнился номер Милявской. Певица сначала исполнила лирическую композицию «Раневская», а потом зажигательно выступил треком «На Титанике». На сцене она появилась в длинном легком платье из прозрачной ткани, продемонстрировав свое нижнее белье и постройневшую фигуру.

В какой-то момент Лолита сбросила туфли, чтобы ей ничего не мешало двигаться. Она даже забыла про фонограмму. Пока артистка зажигательно отплясывала, фоном был слышен ее голос. Публика приняла певицу с восторгом. А вот пользователи Сети возмутились из-за того, что она пела не в живую. «Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге», «С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?!», «Это смотрится жутко и унизительно», — стали писать они.

Однако преданные фанаты Милявской за нее заступились. Они напомнили, что звезде 55 лет и она не так давно вышла на пенсию. Более того, они не исключают, что певица специально решила оторваться, ведь фонограмму можно включить в любой момент. Напомним, что несколько месяцев назад артистка объявила о разводе с молодым возлюбленным Дмитрием Ивановым. Первое время Лолита грустила и много плакала, а потом взяла себя в руки. Более того, за это лето она смогла похудеть, так как почти не готовила из-за жары, которая стоит в Болгарии.

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Лолита в прозрачном платье зажигательно выступила в Нур-Султане
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