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«Немного обидно»: Кудрявцева доверилась мошеннику в Сети

Знаменитость перевела мужчине деньги для покупки инвалидной коляски, после чего он ее заблокировал.

«Немного обидно»: Кудрявцева доверилась мошеннику в Сети
Лера Кудрявцева Фото:globallookpress.com

48-летняя ведущая программы на телеканале НТВ «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева недавно стала жертвой мошенника. В Сети она наткнулась на пользователя по имени Евгений Никитин, который просил о помощи. Мужчина утверждал, что ему требуется инвалидная коляска. Самостоятельно купить он ее не мог из-за недостатка средств.

Кудрявцеву растрогала история этого мужчины, и супруга хоккеиста Игоря Макарова выделила ему средства для приобретения коляски. Но, как только телеведущая перевела деньги, пользователь заблокировал ее в социальной сети и буквально исчез из Instagram. О своем неприятном опыте Кудрявцева решила рассказать поклонникам в блоге и призналась, что ей стало «немного обидно».

«Человек походу оказался мошенником. Да уж, Инстаграм еще то поле для аферистов», — отметила телеведущая в социальной сети.

Леру Кудрявцеву обманул мошенник. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/leratv/

Отметим, Кудрявцева делится с поклонниками в микроблоге не только негативными моментами своей жизни. Недавно в режиме stories она продемонстрировала, как учит годовалую дочь Марию двигаться под музыку. Пол детскую песню «Улыбка» телеведущая пыталась заинтересовать наследницу танцами, однако малышке быстро это наскучило.

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«Немного обидно»: Кудрявцева доверилась мошеннику в Сети
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