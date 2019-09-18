ЗВЕЗДЫ

Детская мода: Кудрявцева нарядила дочку в пуховик с модным принтом

Годовалая Маша посещает специальные занятия для развития.

Детская мода: Кудрявцева нарядила дочку в пуховик с модным принтом
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева в прошлом году подарила своему молодому мужу Игорю Макарову дочку Марию. Телеведущая давно мечтала стать мамой снова и ее молитвы были услышаны. Теперь она старается каждую свободную минуту уделять наследнице, но от светских тусовок и посиделок с друзьями не отказывается. В отличие от многих коллег по цеху, звездная пара не стала долго скрывать лицо малышки в соцсетях.

Кудрявцева уже занимается с крохой плаванием. Малышка учится не просто держаться на воде, но даже нырять. Ко всему прочему она прививает дочке хороший вкус в одежде. Недавно телеведущая показала, как стильно выглядит ее наследница на прогулке. А 18 сентября вновь запечатлела ее в новом одеянии. На этот раз Мария была уже в красном платье, белых колготках и синем пуховике с трендовым гороховым принтом.

Как и раньше, образ завершила причудливая шапочка с арбузным рисунком. В прошлый раз шапочка имела заячьи ушки. Как оказалось, Лера водит дочку на специальные занятия для развития. Она показала, что девочка делает с преподавателем. На видео Маша сначала собирает в коробочку игрушечную морковку, а затем возвращает ее на место. Голубоглазая блондинка в последний момент решила попробовать одну из морковок на вкус, чем рассмешила свою маму.

«Какая молодец, трудится!», «Депутат будет точно!», «Какая миленькая… и серьёзная!», «Аааа, боже, какие глаза! В них утонуть можно! Длиннющие реснички. Всё мальчишки ваши», «Папина копия!», «Суперская у вас малышка», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что на подобные занятия ходят многие дети звезд: дочка Тимати Алиса, наследница Влада Соколовского и Риты Дакоты Мия.

А вы сами занимаетесь с детьми или предпочитаете отдавать их в кружки?

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Детская мода: Кудрявцева нарядила дочку в пуховик с модным принтом
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