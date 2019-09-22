ЗВЕЗДЫ

«Ножками-ножками»: Кудрявцева решила научить годовалую дочь танцевать

Для первого урока супруга Игоря Макарова выбрала детскую песню «Улыбка».

«Ножками-ножками»: Кудрявцева решила научить годовалую дочь танцевать
Телеведущая Лера Кудрявцева Фото: globallookpress.com

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева со временем все больше рассказывает о своей годовалой дочери Марии поклонникам в блоге. Недавно она продемонстрировала в режиме stories, как проводит время с наследницей дома.

Супруга хоккеиста Игоря Макарова решила научить дочку танцевать. Для первого урока ведущая программы «Секрет на миллион» выбрала детскую песню «Улыбка» из советского мультфильма «Крошка енот».

«Давай! Ножками-ножками. Молодец!» — подсказывала Лера Марии.

Дочь Леры Кудрявцевой. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/leratv/

Однако завлечь девочку танцами надолго у звездной мамы не вышло, Мария быстро потеряла к этому интерес.

Недавно стало известно, что Кудрявцева уже отдала наследницу на плавание. Короткий ролик с первой тренировки Марии телеведущая опубликовала в блоге. С помощью тренера малышка с легкостью ныряла в бассейн и совсем не боялась воды.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Телеведущая старше своего супруга на 16 лет. Уже в августе 2018-го у них родилась дочь Мария.

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«Ножками-ножками»: Кудрявцева решила научить годовалую дочь танцевать
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