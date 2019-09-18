ЗВЕЗДЫ

Кудрявцева в стильном наряде посетила хоккейный матч

В Москве на «ЦСКА Арене» прошел товарищеский матч на льду между артистами и журналистами.

Кудрявцева в стильном наряде посетила хоккейный матч
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева всегда одевается стильно и со вкусом. Она выбирает лаконичные платья и яркие костюмы для работы и в не менее элегантных образах предстает в повседневной жизни. Стоит вспомнить ее платье свободного кроя, в котором телеведущая пришла с мужем на день рождения Александра Реввы. Благодаря наряду она похвасталась стройными ногами. К слову, дочка девушки Мария тоже успела стать модницей.

Несмотря на плотный график Кудрявцева успевает не только проводить время с семьей и друзьями, но и посещать различные мероприятия. Так на днях она стала звездой товарищеского хоккейного матча между артистами и журналистами, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене». В нем приняли участие: актеры, журналисты, спортсмены, музыканты. А Лера стала его ведущей. Она общалась с участниками и фотографировалась с ним.

Кудрявцева выбрала стильный наряд. Черные брюки с молниями, белую рубашку и длинный жакет без рукавов. Образ девушка дополнила кедами. Она брала интервью у мастеров и даже подарила поцелуй в щеку комментатору «Матч ТВ» Роману Скворцову.

Поклонники пришли в восторг от наряда Леры и отметили, что перед такой красавицей ни один мужчина не устоит. «Мужчины смотрят влюбленными глазами», «Потрясающе выглядите!», «Лера, полна бесценного примера: быть юной, сильной, неординарной», «Очень стильно и модно одета, Лера!», — прокомментировали пост подписчики. Похоже, что супруг телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, на матче не присутствовал, чтобы поддержать коллег жены.

А вам понравился наряд звезды?

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кудрявцева в стильном наряде посетила хоккейный матч
Интересно?
Поделись с друзьями: