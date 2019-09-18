Кудрявцева в стильном наряде посетила хоккейный матч

В Москве на «ЦСКА Арене» прошел товарищеский матч на льду между артистами и журналистами.

Лера Кудрявцева всегда одевается стильно и со вкусом. Она выбирает лаконичные платья и яркие костюмы для работы и в не менее элегантных образах предстает в повседневной жизни. Стоит вспомнить ее платье свободного кроя, в котором телеведущая пришла с мужем на день рождения Александра Реввы. Благодаря наряду она похвасталась стройными ногами. К слову, дочка девушки Мария тоже успела стать модницей.

больше по теме Маленькая модница: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку во время прогулки Наследница телеведущей примерила забавную шапку.

Несмотря на плотный график Кудрявцева успевает не только проводить время с семьей и друзьями, но и посещать различные мероприятия. Так на днях она стала звездой товарищеского хоккейного матча между артистами и журналистами, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене». В нем приняли участие: актеры, журналисты, спортсмены, музыканты. А Лера стала его ведущей. Она общалась с участниками и фотографировалась с ним.

Кудрявцева выбрала стильный наряд. Черные брюки с молниями, белую рубашку и длинный жакет без рукавов. Образ девушка дополнила кедами. Она брала интервью у мастеров и даже подарила поцелуй в щеку комментатору «Матч ТВ» Роману Скворцову.

Поклонники пришли в восторг от наряда Леры и отметили, что перед такой красавицей ни один мужчина не устоит. «Мужчины смотрят влюбленными глазами», «Потрясающе выглядите!», «Лера, полна бесценного примера: быть юной, сильной, неординарной», «Очень стильно и модно одета, Лера!», — прокомментировали пост подписчики. Похоже, что супруг телеведущей, хоккеист Игорь Макаров, на матче не присутствовал, чтобы поддержать коллег жены.

А вам понравился наряд звезды?