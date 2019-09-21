Звездный стиль

Кудрявцева отметилась в силуэтном платье с глубоким декольте

Знаменитая телеведущая вместе с Оскаром Кучерой провела вечер, работая на корпоративе.

Кудрявцева отметилась в силуэтном платье с глубоким декольте
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева в 48 лет так молодо выглядит, что поклонники порой подозревают, что телеведущая узнала рецепт вечной молодости. Однако на самом деле, что просто тщательно ухаживает за кожей. Ко всему прочему, девушка умеет стильно одеваться, подчеркивая достоинства своей фигуры. Это она продемонстрировала в очередной раз на товарищеском хоккейном матче, который прошел в Москве в середине сентября.

Кудрявцева после отпуска не хотела возвращаться к работе, так как у нее подрастает годовалая дочка Маша, но все же осенью она снова начала сниматься в телепередачах и даже вести корпоративы. Так на днях она отправилась на очередной праздничный вечер, ведущей которого девушка стала вместе с Оскаром Кучерой. Он повел себя как джентельмен и заехал за ней перед работой. Лера появилась на публике в роскошном черном вечернем платье с глубоким декольте. Оно сверкало в лучах софитов.

Образ телеведущая дополнила ожерельем и ярким макияжем. Кудрявцева сделала несколько фото с Кучерой. Также у нее выдалось несколько минут свободного времени, которое она провела беседуя с коллегой и пробуя различные фильтры в Instagram. Организаторы мероприятия накрыли для вещих стол с различными блюдами. Лера не удержалась и съела кусочек торта. Хотя в последнее время она придерживается правильного питания от певицы Валерии, которое доставляют ей на дом.

Поклонники пришли в восторг от образа знаменитости. Они отметили, что она и так потрясающе выглядит. «Офигеть! Какая вы чёткая и крутая!», «Такая красивая», «Платье шик», «Платье нереальное», «Красивая, как всегда!», «Вам очень идет, это платье», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что дочка Кудрявцевой тоже растет настоящей модницей. Недавно телеведущая показала в каких нарядах девочка ходит гулять.

А вам понравился образ Леры?

 

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Кудрявцева отметилась в силуэтном платье с глубоким декольте
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