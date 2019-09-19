Запела от любви: Кудрявцева посвятила мужу лирическую композицию

Лера Кудрявцева долго не могла обрести счастье в личной жизни. Два ее первых брака закончились разводом, а роман с Сергеем Лазаревым не увенчался свадьбой. Однако в 2013 году телеведущая все же нашла свою любовь в лице хоккеиста Игоря Макарова. разница в возрасте в 17 лет не помешала им стать мужем и женой. А в прошлом году она подарила своему избраннику дочку Марию.

Поклонники не могут налюбоваться этой парой. Лера буквально светится от счастья каждый раз, когда выходит с мужем в свет. 19 сентября спортсмену исполнилось 32 года. Конечно, телеведущая приготовила для него подарок.

«В Париже был корпоратив и мы сидели нашей чудесной компанией и болтали о жизни между выходом на сцену , я рассказывала о тебе , о дочке и думала в какой магазин бежать и что тебе купить. Но у творческих людей мысли другие. И вот так родился эксклюзивный подарок. Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и папа. Я тебя очень люблю. Вдвоём — мы сила», — написала Кудрявцева.

Оказалось, что она снялась в музыкальном клипе. Девушка исполнила лирическую композицию «Вдвоем». При этом она была облачена в белоснежную рубашку супруга, которая на ней смотрелась как платье. Поклонники признались, что Лера их растрогала. Они восхитились ее сюрпризом. «Очень трогательно!», «Как круто, душевно. Идея с рубашкой вообще огонь», «Ого, какой замечательный, интересный и очень необычный подарок на день рождения», «Крутой подарок получился», — отозвались подписчики.

А вам понравился оригинальный подарок Леры?