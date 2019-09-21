Клюкина отправилась в свадебное путешествие на Капри

На отдыхе девушка катается на яхте, плавает в море и обедает любимой пастой.

19 сентября звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина вышла замуж за крупного медиаменеджера Владимира Чопова. Сразу после торжества возлюбленные отправились в Италию – там они отдохнули на южном побережье Сорренто, а затем переместились на остров Капри.

Судя по всему, во время медового месяца Дарья собирается хорошо отдохнуть – девушка пробует местную кухню, состоящую из ее любимой пасты и креветок, купается в море с рыбами (они, по признанию новоиспеченной супруги, чуть ее не съели), катается на яхте и активно фотографируется. На снимках девушка выглядит очень счастливой.

Переживающих за нее фолловеров Клюкина поспешила поблагодарить за теплые слова и обнять.

«Большое спасибо всем вам за теплые слова и поздравления. Обнимаю всех и каждого!», — написала она в микроблоге.