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Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа

Удивительный по красоте наряд лишь похож на тот, в котором звезда «Холостяка» пойдет под венец.

Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа
Дарья Клюкина/instagram.com/klyukina_d/?hl=ru

Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье. Изрядно заинтриговав подписчиков, она выложила фото в свой блог в свадебном наряде. Но оказалось, что это лишь аналог «того самого».

Девушка верит в народные приметы, поэтому показывать в Сети наряд, в котором пойдет под венец, она не стала. На фотографии, как пишет Клюкина, очень похожее платье. Однако, глядя на него, с трудом верится, что есть еще более совершенный нарядов. Прежде, чем сделать свой окончательный выбор, звезда «Холостяка» примерила как минимум десять вариантов.

Когда именно состоится свадебная церемония, невеста не сообщила. Известно, что избранник девушки— Владимир Чопов, топ-менеджер «Газпром-медиа». Их отношения начались осенью прошлого года и уже зимой мужчина сделал певице предложение пожениться. Несмотря на столь стремительное развитие романа, Дарья согласилась.

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Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа
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