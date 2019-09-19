Фото из ЗАГСа: Клюкина в брючном костюме позировала с новоиспеченным мужем

Дарья Клюкина два раза пыталась обрести свое счастье на шоу «Холостяк». От Ильи Глинникова она сбежала сама, а вот сердце Егора Крида смогла завоевать. Однако после шоу певец отказался продолжать строить с ней отношения. К слову, девушка не растерялась и уже в начале этого года объявила о помолвке с управляющим директором «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым.

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Тянуть со свадьбой Дарья тоже не стала. 19 сентября она сообщила, что вышла замуж. Счастливая невеста поделилась снимком из машины, когда покидала ЗАГС. Чуть позже она опубликовала первое фото с самой свадьбы. Девушка позировала у дверей Дворца бракосочетаний в белоснежном брючном костюме. От фаты она отказалась, сделав простую прическу, зачесав назад волосы.

В кадре Даша обнимала своего новоиспеченного мужа, облаченного в синий костюм. В руках Клюкина держала нежный букет, состоящий из белых роз. При этом она демонстрировала роскошное кольцо с голубым бриллиантом весом 3 карата, которое, по некоторым данным, было изготовлено на заказ. Поклонники сразу начали поздравлять Дарью с важным шагом в жизни.

Как оказалось, над датой невеста думала ни один день. В итоге астролог Даша Панкратова вычислила наиболее удачную дату для росписи. Исполнить желание невесты смог лишь Тушинский ЗАГС. Влюбленные стали мужем и женой 19 сентября, 2019 года, 13:40, об этом сообщает телеграм-канал «Татлер-батлер».

Напомним, что свадебное торжество Клюкина планирует устроить на озере Комо в Италии. Мероприятие должно состояться 4 октября в вилле Balbiano. Скорее всего, банкет будет не таким скромным, как роспись влюбленных. Дарья уже приобрела платье для такого случая. За ним она ездила в Париж. Многим уже не терпится увидеть платье ливанского дизайнера Elie Saab.