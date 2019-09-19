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Фото из ЗАГСа: Клюкина в брючном костюме позировала с новоиспеченным мужем

Звезда «Холостяка» сочеталась с браком со своим избранником в Москве.

Фото из ЗАГСа: Клюкина в брючном костюме позировала с новоиспеченным мужем
Дарья Клюкина. фото: instagram.com/klyukina_d/

Дарья Клюкина два раза пыталась обрести свое счастье на шоу «Холостяк». От Ильи Глинникова она сбежала сама, а вот сердце Егора Крида смогла завоевать. Однако после шоу певец отказался продолжать строить с ней отношения. К слову, девушка не растерялась и уже в начале этого года объявила о помолвке с управляющим директором «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым.

Тянуть со свадьбой Дарья тоже не стала. 19 сентября она сообщила, что вышла замуж. Счастливая невеста поделилась снимком из машины, когда покидала ЗАГС. Чуть позже она опубликовала первое фото с самой свадьбы. Девушка позировала у дверей Дворца бракосочетаний в белоснежном брючном костюме. От фаты она отказалась, сделав простую прическу, зачесав назад волосы.

В кадре Даша обнимала своего новоиспеченного мужа, облаченного в синий костюм. В руках Клюкина держала нежный букет, состоящий из белых роз. При этом она демонстрировала роскошное кольцо с голубым бриллиантом весом 3 карата, которое, по некоторым данным, было изготовлено на заказ. Поклонники сразу начали поздравлять Дарью с важным шагом в жизни.

Как оказалось, над датой невеста думала ни один день. В итоге астролог Даша Панкратова вычислила наиболее удачную дату для росписи. Исполнить желание невесты смог лишь Тушинский ЗАГС. Влюбленные стали мужем и женой 19 сентября, 2019 года, 13:40, об этом сообщает телеграм-канал «Татлер-батлер».

Напомним, что свадебное торжество Клюкина планирует устроить на озере Комо в Италии. Мероприятие должно состояться 4 октября в вилле Balbiano. Скорее всего, банкет будет не таким скромным, как роспись влюбленных. Дарья уже приобрела платье для такого случая. За ним она ездила в Париж. Многим уже не терпится увидеть платье ливанского дизайнера Elie Saab.

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Тэги:

астрологияДарья КлюкинаЗвездный стильСвадьбы звездшоу "Холостяк"
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Фото из ЗАГСа: Клюкина в брючном костюме позировала с новоиспеченным мужем
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