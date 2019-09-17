Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выйдет замуж в Италии

Победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина выйдет замуж через несколько недель. Избранником девушки стал топ-менеджер крупного медиахолдинга – 39-летний Владимир Чопов. Влюбленные планируют узаконить свои отношения в Италии, об этом журналистам рассказала подруга невесты Ирина. Эту страну влюбленные выбрали, потому что именно здесь в свое время прошло первое свидание пары.

Источники отмечают для StarHit, что мероприятие должно состояться 4 октября – оно будет закрытым от прессы. Присутствовать на событии будут только самые близкие друзья невесты и жениха, а из популярных гостей примут участие лишь Дима Билан и Кети Топурия – они заявлены как артисты. Сама Клюкина также намерена исполнить песню, но какую – остается в секрете.

Дарья заинтересовала публику сообщением, что уже выбрала платье для торжества. Для этого девушке пришлось лететь в Париж. Предварительно, стоимость наряда — полмиллиона рублей. Платье можно будет увидеть непосредственно в день свадьбы, ведь Даша считает, что показывать его до торжества – плохая примета. Еще как минимум 200 тысяч рублей выложат Клюкина и Чопов за виллу, где состоится бракосочетание.