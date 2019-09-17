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Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выйдет замуж в Италии

Уже спустя две недели девушка станет супругой топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выйдет замуж в Италии
Фото: https://www.instagram.com/p/B0s1rQohmAl/

Победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина выйдет замуж через несколько недель. Избранником девушки стал топ-менеджер крупного медиахолдинга – 39-летний Владимир Чопов. Влюбленные планируют узаконить свои отношения в Италии, об этом журналистам рассказала подруга невесты Ирина. Эту страну влюбленные выбрали, потому что именно здесь в свое время прошло первое свидание пары.

Источники отмечают для StarHit, что мероприятие должно состояться 4 октября – оно будет закрытым от прессы. Присутствовать на событии будут только самые близкие друзья невесты и жениха, а из популярных гостей примут участие лишь Дима Билан и Кети Топурия – они заявлены как артисты. Сама Клюкина также намерена исполнить песню, но какую – остается в секрете.

Дарья заинтересовала публику сообщением, что уже выбрала платье для торжества. Для этого девушке пришлось лететь в Париж. Предварительно, стоимость наряда — полмиллиона рублей. Платье можно будет увидеть непосредственно в день свадьбы, ведь Даша считает, что показывать его до торжества – плохая примета. Еще как минимум 200 тысяч рублей выложат Клюкина и Чопов за виллу, где состоится бракосочетание.

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Дарья КлюкинаИталияплатьеСвадьбаторжествоХолостяк

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Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выйдет замуж в Италии
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