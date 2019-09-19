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День свадьбы Клюкиной совпал с юбилеем ее экс-жениха Глинникова

В медиапространстве гадают, сделала ли участница «Холостяка» это специально.

День свадьбы Клюкиной совпал с юбилеем ее экс-жениха Глинникова
Илья Глинников/ Фото: https://www.instagram.com/p/B02q62xAoMI/

19 сентября участница сразу двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера крупного медиахолдинга Владимира Чопова. Свершившимся фактом девушка похвасталась на личной странице в Instagram.

Примечательно, что для свадьбы Дарья выбрала знаменательную дату – именно сегодня ее несостоявшийся жених и партнер по съемкам «Холостяка» Илья Глинников отмечает юбилей – ему исполняется 35 лет. В Сети быстро сопоставили факты и начали спорить – сделала ли девушка это специально или «просто так совпало». Некоторые и вовсе отметили, что если подобное совпадение изначально было задумано, то выглядит это подло. Другие же резюмировали, что их надежды о том, что пара вновь сойдется, разрушились, как только Клюкина надела кольцо.

Отметим, что сам Глинников о свадьбе бывшей пассии, скорее всего, пока не знает. В личном аккаунте в соцсети актер отметил, что сегодня во всем мире отмечают день пирата, а также обратился к маме с успокоительной речью.

«Мамуль, я знаю, ты наверняка следишь за мной, я проснулся, поел, попил. Еду на работу, шапку надевать не стал!» — отшутился Илья.

Напомним, Дарья Клюкина стала участницей сразу двух сезонов шоу «Холостяк» — со звездой «Интернов» Ильей Глинниковым и участником BlackStar Егором Кридом. В пятом сезоне Клюкина покинула проект по собственному желанию, признавшись, что не испытывает взаимных чувств к перспективному актеру.

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День свадьбы Клюкиной совпал с юбилеем ее экс-жениха Глинникова
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