Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Финалистка телепроекта «Холостяк» Дарья Клюкина вышла замуж, об этом она объявила в stories Instagram. Судя по всему, телезвезда зарегистрировала отношения в одном из московских ЗАГСов. А анонсированное торжество в Италии состоится, как и планировалось, 4 октября.

Дарья явилась на регистрацию в элегантном белом брючном костюме без фаты. В руках у нее был небольшой, но очень стильный букет из роз. Напомним, примерно так же поступила Надежда Оболенцева, которая для регистрации оделась в сдержанный костюм, а на торжество, спустя какое-то время, нарядилась в многослойное свадебное платье.

Поэтому шикарный наряд Дарьи Клюкиной, который она выбрала в Париже, нам еще предстоит увидеть. Аналог своего свадебного платья девушка уже показывала подписчикам.

Напомним, торжество в Италии пройдет на территории роскошной виллы у озера Комо, которое еще называют «озером миллионеров». Избранник Дарьи — топ-менеджер Владимир Чопов.