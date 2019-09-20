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Брэд Питт угрожал расправиться с Вайнштейном, защищая Гвинет Пэлтроу

Актер был готов вступиться за любимую на тот момент девушку.

Брэд Питт угрожал расправиться с Вайнштейном, защищая Гвинет Пэлтроу
Брэд Питт. Фото: КП/Анатолий Жданов

Брэд Питт объяснил свои угрозы в адрес Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах к десяткам актрис. По словам актера, в середине девяностых он действительно пообещал продюсеру расправиться с ним. Но сказал это, только чтобы убедиться, что он больше не будет приставать к Гвинет Пэлтроу.

После обвинений в домогательствах карьера Харви Вайнштейна закончилась. Фото: globallookpress

Питт и Пэлтроу начали встречаться в 1995 году, сблизившись на съемках триллера «Семь». Тогда же актриса получила главную роль в картине «Эмма». Она призналась возлюбленному, что перед началом съемок Вайнштейн позволил себе лишнее на деловой встрече в номере гостиницы в Лос-Анджелесе.

«В то время я был просто мальчишкой. И мы разбирались с проблемами именно так. Я просто хотел убедиться, что ничего подобного больше не произойдет», – рассказал Питт в интервью CNN.

Историю о домогательствах Вайнштейна Пэлтроу раскрыла журналистам много лет спустя. По словам артистки, голливудский продюсер пригласил ее на совещание в отель, где, оставшись с ней наедине, стал распускать руки и предложил отправиться в спальню на «сеанс массажа».

Актриса отказалась от этого предложения, несмотря на то, что Вайнштейн был одним из самых влиятельных людей в Голливуде. А когда о случившемся узнал Питт, он поговорил с Харви.

«Если из-за тебя она еще хоть раз почувствует себя неловко, я тебя убью», – заявил актер.

Напомним, о непристойном поведении Вайнштейна заявили больше 80 женщин, Пэлтроу сделала это одной из первых.

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Брэд Питт угрожал расправиться с Вайнштейном, защищая Гвинет Пэлтроу
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