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Гвинет Пэлтроу была первой первой, кто обвинил Вайнштейна в домогательствах

Журналисты рассказали, как она пряталась от продюсера в ванной.

Гвинет Пэлтроу была первой первой, кто обвинил Вайнштейна в домогательствах
Гвинет Пэлтроу. Фото: Clinton Wallace/Global Look Press via ZUMA Press

СМИ выяснили, что Гвинет Пэлтроу стала одной из первых, кто рассказал прессе о насильственных действиях продюсера Харви Вайнштейна. Именно с ее донесения началась кампания против одного из самых влиятельных людей Голливуда. 

Как сообщают журналисты, однажды Пэлтроу пришлось «прятаться от Вайнштейна в ванной комнате», когда тот явился раньше времени на вечеринку, которую устроила актриса. Продюсер не знал, что Гвинет уже помогала в расследовании его домогательств. По словам представителей прессы, Пэлтроу позвонила им и сказала: «Что мне делать? Он здесь!»

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн. Фото: Lev Radin/Global Look Press via ZUMA Press

В 1999 году Гвинет Пэлтроу получила «Оскар» за роль в фильме «Влюбленный Шекспир», который продюсировала компания Вайнштейна. «Она сыграла более активную роль, чем кто-либо может знать. Но для нее это было непросто, потому что Харви Вайнштейн имел огромное влияние», — рассказали журналисты Меган Туохи и Джоди Кэнтор, проводившие расследование. 

Они выпустили книгу под названием «Она сказала», в которой поделились всеми подробностями о том, как выясняли обстоятельства насилия Вайнштейна в отношении известных актрис. «Многие будут удивлены, узнав, что в то время как многие актрисы не желали взять телефон и рассказать правду о том, что они пережили в его руках, Гвинет была одной из первых, кто созвонился и решилась помочь в расследовании», — добавили журналисты.

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#MeTooактрисыГвинет Пэлтроусексуальное домогательствоХарви Вайнштейн

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Гвинет Пэлтроу была первой первой, кто обвинил Вайнштейна в домогательствах
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