Через год после свадьбы Пэлтроу съехалась с мужем

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу приняла важное для себя решение и очень дается, что ей не придется пожалеть об этом. Дело в том, что актриса наконец-то решали съехаться со своим мужем Брэдом Фэлчаком, за которого вышла замуж в сентябре прошлого года.

До последнего времени супруги жили гостевым браком и это, как-будто всех устраивало. Впрочем, как теперь выясняется, отказывались от совместного проживания звезды не по своей воле. Против их отношений и, тем более, брака выступали дети Гвинет и Брэда.

«Нам пришлось выждать почти целый год, чтобы «осела пыль», то есть пока все члены наших семей приняли новую ситуацию!» — так прокомментировала свое решение Пэлтроу, которая радуется предстоящим переменам.

Теперь, когда Пэлтроу счастлива, как ни странно, это ее решение осудили друзья актрисы. Они уверены, особенно давно женатые, звезде нужно было оставлять все, как есть. Только так она сможет сохранить брак, пишет In Style.

Напомним, отношения со своим нынешним мужем актриса завязала в 2014 году, когда разошлась с предыдущим супругом Крисом Мартином. Влюбленные «дружили» четыре года, пока в январе 2018 года не объявили о помолвке.