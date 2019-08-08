НОВОСТИ

Через год после свадьбы Пэлтроу съехалась с мужем

Брэд Фэлчак переехал в дом актрисы.

Через год после свадьбы Пэлтроу съехалась с мужем
Гвинет Пэлтроу. ФОТО: GLOBALLOOK

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу приняла важное для себя решение и очень дается, что ей не придется пожалеть об этом. Дело в том, что актриса наконец-то решали съехаться со своим мужем Брэдом Фэлчаком, за которого вышла замуж в сентябре прошлого года.

До последнего времени супруги жили гостевым браком и это, как-будто всех устраивало. Впрочем, как теперь выясняется, отказывались от совместного проживания звезды не по своей воле. Против их отношений и, тем более, брака выступали дети Гвинет и Брэда.

«Нам пришлось выждать почти целый год, чтобы «осела пыль», то есть пока все члены наших семей приняли новую ситуацию!» — так прокомментировала свое решение Пэлтроу, которая радуется предстоящим переменам.

Теперь, когда Пэлтроу счастлива, как ни странно, это ее решение осудили друзья актрисы. Они уверены, особенно давно женатые, звезде нужно было оставлять все, как есть. Только так она сможет сохранить брак, пишет In Style.

Напомним, отношения со своим нынешним мужем актриса завязала в 2014 году, когда разошлась с предыдущим супругом Крисом Мартином. Влюбленные «дружили» четыре года, пока в январе 2018 года не объявили о помолвке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актрисаБрэд ФэлчакГвинет Пэлтроузвездная семьясовместная жизнь

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Через год после свадьбы Пэлтроу съехалась с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: