Актриса Джуди Денч встала на защиту Вайнштейна и Спейси

Звезда фильмов о Бонде считает, что нельзя отрицать талант ее коллег по шоу-бизнесу.

Британская актриса Джуди Денч, известная своими ролями в фильмах о Джеймсе Бонде, неожиданно встала на защиту обвиненных в домогательствах актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна.

Артистка отметила, что она категорически осуждает действия коллег по шоу-бизнесу. При этом Денч считает, что их работы в кино по-прежнему остаются гениальными и этого нельзя отрицать. Звезда фильмов о Бонде задала риторический вопрос: перестанут ли люди смотреть киноленты с участием Спейси или спродюсированные Вайнштейном после скандала?

«Вы не можете отказать кому-то в наличии таланта. С таким же успехом вы можете никогда не смотреть на картины Караваджо», — отметила Джуди, намекая на то, что итальянского художника обвиняли в убийстве партнера по карточной игре.

Британская актриса также добавила, что во многом она достигла успеха именно благодаря Харви Вайнштейну. А что касается Спейси, то он оказал ей поддержку после смерти супруга в 2001 году, пишет The Guardian.

Напомним, как минимум восемь женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании, еще порядка 80 заявили, что продюсер пытался их домогаться. А Кевину Спейси пришлось совершить каминг-аут и признаться в нетрадиционной ориентации после того, как 15 мужчин обвинили его в приставаниях и склонению к сексуальной связи.