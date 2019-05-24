Харви Вайнштейн пытается откупиться от жертв за 30 миллионов долларов

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн прикладывает все усилия, чтобы избежать уголовного наказания. Из-за сексуальных домогательств ему грозит до десяти лет тюрьмы. Вайнштейн собрал лучших адвокатов США, благодаря которым он попытается избежать наказания.

По сообщениям инсайдеров, продюсер собирается заплатить 30 миллионов долларов жертвам домогательств во внесудебном порядке. От действий Харви Вайнштейна пострадало более 80 женщин. Также 14 миллионов долларов продюсер готов заплатить партнёрам в качестве судебных издержек. Год назад Вайнштейн планировал заплатить за свободу более, чем в два раза – 90 миллионов долларов, однако тогда сделка сорвалась в последний момент.

Между тем, очередное судебное заседание постоянно переносится. Недавно сообщалось, что Харви Вайнштейн предстанет перед судом в июне, однако издание The New York Times утверждает, что уголовный процесс начнётся 9 сентября. Несмотря на внушительные суммы договора, Харви Вайнштейн обвинил свою продюсерскую компанию банкротом.