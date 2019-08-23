Развенчанный император: актрисы, которые обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах

Знаменитого продюсера, магната и владельца престижного продюсерского центра The Weinstein Company называли «императором Голливуда». Все рухнуло в один момент из-за скандала.

22 августа в России начался показ документального фильма Урсулы Макфарлейн «Быть Харви Вайнштейном». Пока режиссер ленты пытается ответить на вопрос «Как он мог так долго оставаться безнаказанным?», портал Teleprogramma.pro решил вспомнить, какие актрисы осмелились выступить против одного из самых могущественных людей в американской киноиндустрии.

Эшли Джадд

Эшли подала на Вайнштйна в суд за то, что после ее отказа он не пригласил ее ни на одну роль. Странное обвинение – можно подумать, что на свете нет других актрис подходящего типажа… Как бы там ни было, а именно с этого обвинения на Вайнштейна посыпались шишки.

Лена Хиди

Звезда «Игры престолов» Лена Хиди у себя в Twitter рассказала, как отшутилась от предложения Вайнштейна тем, что между ними ничего не будет еще миллион лет. И тоже не получила больше ни одной роли в фильмах Харви.

Ева Грин

Актриса, сыгравшая в фильме «Город грехов», тоже не швырнула гордо сценарий в лицо гадкому Харви, а молча перенесла приставания и продолжила сотрудничество с похотливым продюсером. «Город грехов-2» тоже не обошелся без нее. Ева молчала бы и дальше, однако ее мама в радиоэфире высказалась о том, что ей известно о приставаниях Вайнштейна. Но семья предпочла молчать, пока их материальное положение зависело от того, предложат ли Еве очередную роль.

Ума Турман

В интервью New York Times Ума Турман рассказала, что оказалась в одном номере с Вайнштейном, который толкнул ее на кровать и попытался стянуть одежду. Но так как она начала сопротивляться, позволил ей уйти. На следующий день он прислал ей цветы и записку с извинениями.

Дело происходило еще в 1994 году во время выхода «Криминального чтива». Вайнштейн недоумевает: по его словам, он неверно понял сигналы Умы на вечеринке, поэтому решил, что она с ним флиртует. И он остановился, когда понял, что женщина против. Но почему Турман заговорила об этом только спустя 25 лет? Ведь все это время они были дружны и продюсер неоднократно предлагал ей роли в проектах.

Гвинет Пэлтроу

Когда между Пэлтроу и Вайнштеном произошел инцидент, актриса встречалась с Бредом Питтом. Ей тогда было 22 года. Она рассказала бойфренду о том, что произошло, и взбешенный Питт пошел выяснять отношения по-мужски. Потом Харви позвонил Гвинет и кричал в трубку, чтобы она не смела никому рассказывать о произошедшем. Но мужчины, судя по всему, договорились: Питт потом все равно снимался в фильмах под продюсерством Вайнштейна.

Анджелина Джоли

Анджелина как-то завуалировано рассказала о том, что произошло между ней и продюсером в номере отеля. Роль в фильме «Превратности любви» она все же сыграла, но больше не захотела сотрудничать с Вайнштейном.

Роуз МакГоуэн

Роуз не впервые поднимает этот вопрос. По утверждению The New York Times, в 1997 году, когда произошел «инцидент в гостиничном номере», Вайнштейн и Макгоуэн пришли к мировому соглашению, в результате которого актриса получила 100 тысяч долларов отступных. На сегодняшний день Роуз, кажется, забыла об этом и даже не пытается комментировать эту ситуацию.

Хизер Грэм

Журнал The Variety опубликовал колонку актрисы Хизер Грэм. В тексте Хизер призналась, что однажды продюсер предложил ей роль, но, как она поняла, взамен она должна была провести с Харви время. Вайнштейн якобы говорил завуалировано и до дела так и не дошло: актриса не явилась на обсуждение сценария, которое Вайнштейн назначил в конференц-зале гостиницы. В своей колонке Хизер жаловалась, что с тех пор приглашений от The Weinstein Company она не получала.

Леа Сейду

Леа Сейду ведет свою колонку для The Guardian. В ней француженка рассказала, что все знали о слабости Вайнштейна на женщин. Актриса заявляет, что самое отвратительное – это то, что никто ничего не предпринимал. Но ведь и она до сих пор молчала! Почему только сейчас и именно сейчас актриса воззвала к справедливости, рассказав, что стала жертвой? И, как она говорит, не только Харви принудил ее к развратным действиям, а еще и несколько других знаменитых режиссеров. Правда, кто они, актриса пока умолчала.

Кара Делевинь

По словам Кары, Вайнштейн во время прослушиваний для фильма «Тюльпанная лихорадка», зная, что актриса объявила о своей бисексуальности, заставил ее целоваться с женщиной. После этого полез с поцелуями сам, но Кара сбежала из номера. Роль она все же получила, гонорар и заслуженную славу тоже. А теперь вот в своем Instagram нажаловалась: «Мне было стыдно, что я снялась в том фильме».

А как вы считаете, почему актрисы решили рассказать о домогательствах лишь спустя столько лет? И оправданно ли крушение «императора Голливуда»?