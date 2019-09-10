Кудрявцева в платье oversize отправилась на вечеринку с молодым супругом

Лера Кудрявцева минувшим летом провела время с семьей. Ей удалось отдохнуть в Майами, а также во Франции. Теперь телеведущая заботится не только о молодом муже Игоре Макарове, но и дочке Марии, которой недавно исполнился один год. Родители давно перестали скрывать лицо девочки и часто делятся ее успехами. Так, осенью она впервые начала учиться плавать.

С наступлением нового телевизионного сезона 41-летняя Лера вернулась к работе, но все же она старается каждую свободную минуту уделять семье. Вечером 10 сентября девушка отправилась на вечеринку к Александру Ревве, который празднует свой день рождения. На этот раз телеведущая вышла в свет с супругом. На фото, которое влюбленные сделали перед выходом, они позировали во дворе своего дома.

31-летний хоккеист облачился в синий костюм в полоску и белую рубашку. Его избранница надела белое короткое платье-oversize. К образу она добавила черные босоножки на шпильке и аксессуары в виде браслета и колец. Лера призналась, что приобрела наряд в Париже. Поклонники пришли в восторг от ее нежного образа. «Вам идёт. Во всяком случае, необычно», «Какие красивые! Лера ты прелестна», «Побольше таких фото! Вы супер пара!», «И кто бы, что не говорил, гармоничная пара. Долгих лет!», «Кудрявцева , как всегда на высоте!» — прокомментировали пост подписчики.

Позже звезда также запечатлела себя в машине, когда направлялась к Ревве. За рулем был ее муж. Они пребывали в хорошем настроении. Отметим, что наряды свободного кроя в последнее время вошли в моду. Подобный фасон платья Лера уже выбирала, когда вела «Новую волну» в этом году.

А вам нравится эта пара?