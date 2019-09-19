Лера Кудрявцева: «Екатерина Семенова пережила трагедию»

22 сентября в 14.00 в кресле героя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется актриса театра и кино Екатерина Семёнова.

Артистка откровенно расскажет о своих романах с бизнесменами и коллегами по цеху. Екатерина объяснит, почему родила Антону Табакову ребенка, но не стала его женой. Вспомнит об отношениях с Алексеем Макаровым, расскажет, почему они закончились не свадьбой, а расставанием. И признается, свободно ли сейчас ее сердце.

Потерять любимого – страшно. Еще страшнее, если человек не просто уходит из жизни, а становится жертвой убийц. Екатерина Семёнова пережила этот ужас еще в юности и до сих пор не может говорить об этом спокойно.

— Я услышала: «Илью убили». И больше ничего не помню, – призналась актриса.

Илья красиво ухаживал за любимой, делал щедрые подарки, открывал для нее мир и собирался жениться. Вот только не успел.

Екатерина откровенно признается в том, что ее отношения с мужчинами никогда не были простыми. Есть, конечно, женщины, которые выходят замуж в восемнадцать и живут с мужем до старости. К сожалению, это не про Екатерину.

Роман с сыном Олега Павловича Табакова, Антоном, не перерос в долгую и счастливую семейную жизнь, но подарил актрисе сына Никиту. А от бизнесмена Кирилла Сигала, который изводил Екатерину ревностью, актриса родила дочь Машу. Сейчас дети – ее самые близкие люди, с которыми она может говорить обо всем на свете и быть уверенной, что они ее поддержат. Никита и Маша пришли ко мне в студию и рассказали о том, как это непросто – быть детьми популярной актрисы.

Екатерину прославил сериал «Две судьбы», который, кажется, смотрели все женщины, девушки и даже девочки. Однако слава не сделала актрису ни высокомерной, ни заносчивой. Так, она прекрасная подруга, что может подтвердить актриса Алена Хмельницкая, с которой Екатерина дружна уже много лет. Да и с Кристиной Орбакайте актриса в прекрасных отношениях.

— Боже мой, я внука Пугачевой на руках держала, – улыбнулась актриса, рассказывая о дружбе с семьей Пугачевой.

Жаль, что жизнь складывается не только из побед, но также из поражений. В жизни Екатерины Семёновой поражений было немало, и она не делает вид, что ей всегда и все удается.

— Я была абсолютно больным человеком, меня надо было сдавать в психушку, – призналась Екатерина, описывая один из самых страшных периодов своей жизни.

Хочется верить, что все самое плохое в жизни Екатерины уже позади. Эта хрупкая женщина определенно заслуживает счастья и любви, которая сможет укутать ее, словно теплый плед, и уберечь от разочарований и боли.