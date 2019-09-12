Сергей Лазарев разозлился на журналистов

Как многие звезды, Сергей Лазарев крайне серьезно к произнесенным или написанным словам, понимая, какую позитивную или негативную энергетику они могут нести. Артист всегда аккуратно высказывается сам и требует этого от других. А в одном из интервью он признался, что долго не рассказывал о родившемся у него сыне, чтобы его не сглазили и вообще, не говорили лишнего.

Какой же реакции можно было ожидать от звезды, когда он прочел в новостной ленте в интернете жуткие новости о себе – «Уснувший за рулем Сергей Лазарев разбился в ДТП». Артиста серьезно и справедливо разозлила даже не сама новость, а уже заголовок.

«Чтобы у вас язык отсох и отвалился за такие заголовки!» — с негодованием написал Сергей Лазаре в сторис своей страницы в Instagram.

Напомним, сам певец не отказывает себе в удовольствии прокомментировать снимки или поступки своих коллег и поделиться своими мыслям в Сети. Так, например, недавно он высказался относительно откровенного снимка Ани Лорак, а немногим позже – по поводу картин супруги Александра Цекало.