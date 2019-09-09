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Игорь Макаров «помыл полы» дочерью от Леры Кудрявцевой

Телеведущая разместила в Сети забавную запись.

Игорь Макаров «помыл полы» дочерью от Леры Кудрявцевой
Кудрявцева продемонстрировала, как Макаров "помыл полы" дочерью/globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram разместила забавную видеозапись. На кадрах можно увидеть, как ее супруг, хоккеист Игорь Макаров, тащит по полу дочь Машу. «Помыли полы заодно», — пошутила по этому поводу ведущая программ «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Игорь Макаров с дочкой. Фото
Макаров весело поиграл с дочкой/Instagram.com/leratv/

Отметим, что Лера Кудрявцева родила дочь в августе 2018 года. Девочку с мужем Игорем Макаровым, который младше ее на 15 лет, они назвали Машей. Кстати, у Кудрявцевой это не первый ребенок. В 1990 году она родила сына Жана. В те годы звезда состояла в браке с барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком.

Ранее в интервью Лера Кудрявцева рассказывала, как им с молодым супругом удается уживаться под одной крышей. По словам телеведущей, она всегда без проблем отпускает мужа на дискотеки и вечеринки. Звезда не видит в этом ничего страшного. Она понимает, что хоккеисту хочется веселья.

Кроме того, Лера Кудрявцева говорила, что муж окружил ее лаской и заботой. За ним она словно за каменной стеной. Сам Игорь Макаров предпочитает не распространяться об их с супругой семейной жизни.

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Игорь Макаров «помыл полы» дочерью от Леры Кудрявцевой
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