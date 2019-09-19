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Рудинштейн объяснил, почему у него нет детей от молодой супруги

Гражданская супруга Наталья на 34 года моложе популярного продюсера.

Рудинштейн объяснил, почему у него нет детей от молодой супруги
Марк Рудинштейн так и не завел детей с третьей женой/globallookpress.com

Продюсер Марк Рудинштейн в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей гражданской жене Наталье. Она на 34 года моложе продюсера. При этом у пары нет совместных детей. Познакомились они, когда девушке был всего 21 год.

Марк Рудинштейн. Фото
Рудинштейн так и не завел детей от третьей жены/globallookpress.com

Ведущий Борис Корчевников поинтересовался, почему Рудинштейн и его жена не обзавелись за столько лет вместе потомством. «Наташа очень хотела детей, но я боюсь. Вдруг родится нездоровый ребенок. Все-таки у меня очень серьезный возраст. Да и вообще я уже далеко не король секса. Мужские силы не те, что в молодости», — заявил Марк Рудинштейн.

При этом продюсер заявил, что на протяжении долгого времени уговаривал супругу взять ребенка из детского дома, но она была категорически против.

«Зато у меня есть внуки и даже правнуки. С ними сейчас и нянчусь», — заметил Марк Рудинштейн. Отметим, что единственный ребенок у него от первой супруги, с которой он состоял в браке на протяжении шестнадцати лет.

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Тэги:

Борис КорчевниковМарк РудинштейнНаталья РудинштейнПрограмма "Судьба человека"
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Рудинштейн объяснил, почему у него нет детей от молодой супруги
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